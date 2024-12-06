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Общество

Около 10 млн деревьев высадили в Нижегородской области за последние годы

11 декабря 2024 12:33  [110] Общество

Депутаты комитета по экологии нижегородского Заксобрания заслушали информацию профильного министерства о реализации на территории региона национального проекта "Экология" регионального проекта "Сохранение лесов Нижегородской области".

По данным регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, с начала реализации проекта "Сохранение лесов", на территории земель лесного фонда Нижегородской области лесовосстановление выполнено на площади 83,4 тысячи гектаров, в том числе посадкой лесных культур – 27 тысяч гектаров. Основная задача проекта - достичь баланса между восстановлением и выбытием лесов. Это может происходить по разным причинам, к примеру, из-за вырубки или пожаров, а также пагубного воздействия вредителей.

"Охране лесов от пожаров уделяется особое внимание: закуплено 46 единиц лесопожарной техники и 75 единиц противопожарного оборудования", - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

"Нижегородская область ежегодно активно принимает участие во всероссийских акциях по высадке деревьев, с участием населения, волонтеров, школьных лесничеств реализует экологические проекты по воспроизводству, охране и очистке лесов. Благодаря этой работе было высажено более 10 миллионов деревьев, убрано практически четыре тысячи кубометров мусора. В акциях приняли участие более 12 тысяч человек", - рассказал председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что более 850 млн рублей выделено на озеленение Нижнего Новгорода на следующий год.

 

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Теги:
Владислав Атмахов Законодательное собрание Экология
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