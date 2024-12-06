Развитие жилищного строительства для сотрудников предприятий ОПК обсудили в ЗСНО Экономика

Развитие жилищного строительства для сотрудников предприятий ОПК региона обсудили на заседании комитета по градостроительству нижегородского Заксобрания. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", внесенный губернатором, предполагает установить возможность признания масштабными инвестиционными проектами проекты строительства наемных домов, все квартиры в которых будут предоставляться по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма жилых помещений работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также организаций отдельных отраслей промышленности, определённых правительством области, и сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.

"Сейчас ситуация на рынке труда непростая. В условиях рекордно низкой безработицы в Нижегородской области дефицит сотрудников во многих отраслях экономики высокий. В том числе эта проблема особенно актуальна для нашей оборонной промышленности, значение которой в современных условиях особенно велико. Развитие жилищного строительства для сотрудников предприятий оборонно-промышленного поможет привлечь в отрасль необходимые кадры. После завершения госпрограммы льготной ипотеки банковские ставки выросли, заставив многие семьи отложить покупку собственного жилья. Получить жилье на условиях соцнайма от надежного работодателя на привлекательных условиях – это реальный выход", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Развитие института наемных домов – важный механизм, который поможет обеспечить доступным арендным жильем работников оборонно-промышленного и промышленного сектора. Многие предприятия обладают достаточными финансовыми ресурсами для реализации проектов жилищного строительства, но у них нет подходящих земельных участков. Принятие закона позволит обеспечить их необходимым земельным ресурсом. Фактически мы возвращаемся к ведомственному заводскому жилью", - отметил председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Как сообщалось ранее, новые микрорайоны построены в Нижегородской области благодаря программе "Стимул".

В Нижегородской области в 2024 году уже отмечено увеличение объемов ввода жилья по нацпроекту.