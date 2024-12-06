Более 34 тысяч нижегородцев улучшат свои жилищные условия благодаря газификации в 2024 году Общество

На заседании комитета по ТЭК и ЖКХ в региональном парламенте 11 декабря парламентарии обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы.

С докладом по данному вопросу выступили заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Максим Братыгин и генеральный директор АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Михаил Морозов. В рамках программы инвестиции ПАО "Газпром" увеличены на 11,6 млрд рублей и составят 26,3 млрд рублей. Количество газифицируемых населенных пунктов вырастет до 178. Протяженность планируемых к строительству газопроводов увеличена до 2319,8 км.

В 2024 году завершено строительство 8 объектов, в числе которых газопроводы до деревни Ольгино, позволяющие провести газ в д. Ольгино и п. Новинки Нижнего Новгорода, в селе Новинки Чкаловского округа до границы с Ивановской областью, межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы в Ветлужском, Варнавинском, Краснобаковском и Ардатовском муниципальных округах.

Программа включает мероприятия по строительству газопроводов в шести окружных центрах негазифицированных муниципальных образований на севере Нижегородской области – Варнавинском, Ветлужском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском муниципальных округах и в городском округе г. Шахунья. Обязательства Нижегородской области включают перевод 76 котельных на природный газ, включая объекты теплоснабжения социальных и коммерческих организаций. Правительство Нижегородской области принимает меры для своевременного ввода в эксплуатацию газовых котельных, предусмотрено соответствующее финансирование в областном бюджете.

"Газификация населенных пунктов – это всегда существенное улучшение качества жизни людей. Благодаря реализации программы будет газифицировано более 23,5 тысяч домовладений, а это значит, что комфортные условия создадут для более чем 34 тысяч жителей Нижегородской области. Радует, что намеченные на 2024 год планы выполнены, возможности для газоснабжения расширены не только для населенных пунктов нашего региона, но и граничащей с нами Ивановской области", - подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Важно, что выполнены все проектно-изыскательские работы и определены необходимые газопроводы. По шести северным округам Нижегородской области завершен первый этап строительства. Сроки дальнейшей реализации программы будут скорректированы, чтобы сбалансировать действующую и проектируемую систему газоснабжения. При необходимости в программу газоснабжения 2021-2025 годов могут быть внесены изменения, но главные планы по расширению системы газоснабжения региона остаются прежними", - отметил председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что развитие жилищного строительства для сотрудников предприятий ОПК обсудили в ЗСНО.