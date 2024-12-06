Нижегородский минстрой разрешил ввести в эксплуатацию новый ТЦ в Сормове Общество

Министерство строительства региона разрешило ввести в эксплуатацию новый торговый центр в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Торговый центр расположен на улице Кима, 325. Застройщиком выступает ООО "Лунское море".

Отметим, что решение о предоставлении земельного участка ООО "Лунское море" за домами № № 323, 327, 329, 333А по улице Кима было принято на заседании инвестсовета при губернаторе Нижегородской области еще в 2007 году.

Напомним, ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на торги почти за 600 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что владельцы ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде планировали переделать его в офисный центр.