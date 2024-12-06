Бывшая сотрудница полиции в Лыскове отправится под суд за превышение полномочий Общество

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывшая сотрудница полиции в Лыскове предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемая передала бывшему супругу своей знакомой, находящемуся под стражей, два мобильных телефона. Также она предоставила ему возможность их хранить и звонить в условиях изолятора временного содержания.

Обвиняемую задержали следователи Следственного комитета России при взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности полиции.

На нее завели уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, директора нижегородского паспортно-визового центра отправили в колонию за взятки.