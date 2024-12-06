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Общество

Нижегородские парки и скверы примут участие в федеральном конкурсе "Елки России"

12 декабря 2024 12:19  [79] Общество

Всероссийский конкурс "Елки России" стартует 25 декабря, сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ России. В конкурсе могут принять участие общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

На участие в конкурсе можно выдвинуть общественные пространства, где установлены елки высотой не менее 2,5 метра, украшенные изделиями местных мастеров и ремесленников, предприятий народных художественных промыслов.

Конкурс пройдет с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. С 25 декабря по 6 января состоится региональный этап конкурса, а с 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта в социальной сети ВКонтакте "ГородаМеняютсяДляНас" (https://vk.com/clubfkgs) пройдет открытое онлайн-голосование по выбору "Елки России". Регионы, занявшие 10 лидирующих мест, получат ценные призы.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО "Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды", АНО "Креативная экономика", ВАРМСУ, ресурсным центром Fashion Hub и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации президента Российской Федерации.

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Теги:
Конкурсы Парки ФКГС
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