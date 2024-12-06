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Политика

Игорь Синцов назначен главой администрации Лукояновского района

12 декабря 2024 12:59  [121] Политика

Фото: соцсети Игоря Синцова

Игорь Синцов назначен главой местного самоуправления Лукояновского муниципального округа в Нижегородской области. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте".

11 декабря глава представил свою концепцию развития округа конкурсной комиссии, а также депутатам Совета депутатов Лукояновского муниципального округа.

"Теперь важно не словом, а делом оправдывать оказанное доверие перед Советом депутатов, избравшим меня, перед губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и партией "Единая Россия", выдвинувших мою кандидатуру на конкурс", - рассказал Синцов.

Игорь Синцов приступил к исполнению своих новых обязанностей 12 декабря.

Напомним, Сергей Малышев в ноябре ушел с поста главы администрации Лукояновского района.

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Теги:
Лукояновский район Назначения
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