Игорь Синцов назначен главой администрации Лукояновского района

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Игорь Синцов назначен главой местного самоуправления Лукояновского муниципального округа в Нижегородской области. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте".
11 декабря глава представил свою концепцию развития округа конкурсной комиссии, а также депутатам Совета депутатов Лукояновского муниципального округа.
"Теперь важно не словом, а делом оправдывать оказанное доверие перед Советом депутатов, избравшим меня, перед губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и партией "Единая Россия", выдвинувших мою кандидатуру на конкурс", - рассказал Синцов.
Игорь Синцов приступил к исполнению своих новых обязанностей 12 декабря.
Напомним, Сергей Малышев в ноябре ушел с поста главы администрации Лукояновского района.
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