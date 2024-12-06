Нижегородец лишился 250 тысяч рублей после установки вредоносного приложения Общество

Телефонные мошенники обманули 62-летнего жителя Нижнего Новгорода на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пострадавший житель Ленинского района обратился в полицию и рассказал правоохранителям, что в конце октября ему позвонил сотрудник энергоресурсной организации по вопросу установки и замены счетчиков.

По указаниям сотрудников компании он установил на свой мобильный телефон программу, которая оказалась вредоносной. Получив доступ к банковским счетам мужчины, злоумышленники похитили у него 252 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Полицейские рекомендует гражданам не устанавливать на свои мобильные средства связи неизвестные программы и приложения по советам телефонных собеседников, переходить по пересылаемым ссылкам и перечислять деньги в счет предоплаты услуг.

Напомним, нижегородец лишился 700 тысяч рублей при покупке несуществующего автомобиля.