Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2024 13:45  [5] Нижегородец лишился 250 тысяч рублей после установки вредоносного приложения
12 декабря 2024 13:38  [27] Юрий Шалабаев: "Весомые результаты достигнуты по всем сферам нацпроектов в 2024 году"
12 декабря 2024 13:10  [80] Нижегородский филиал "Т Плюс" выступил партнёром ежегодной Декады энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода
12 декабря 2024 12:38  [121] Нижегородский "Метеор" выиграл в голосовании за символ новой банкноты в 1000 рублей
12 декабря 2024 12:19  [128] Нижегородские парки и скверы примут участие в федеральном конкурсе "Елки России"
12 декабря 2024 12:11  [168] Новую детскую поликлинику построили в Дзержинске
12 декабря 2024 11:21  [157] Бывшая сотрудница полиции в Лыскове отправится под суд за превышение полномочий
12 декабря 2024 11:10  [414] Нижегородский минстрой разрешил ввести в эксплуатацию новый ТЦ в Сормове
12 декабря 2024 10:56  [195] Припарковавшийся возле путей нижегородец блокировал работу трамваев №2
12 декабря 2024 10:45  [149] Евгений Люлин: "Строгое следование Конституции является основой успешного развития государства"
Общество

Нижегородец лишился 250 тысяч рублей после установки вредоносного приложения

12 декабря 2024 13:45  [5] Общество

Телефонные мошенники обманули 62-летнего жителя Нижнего Новгорода на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пострадавший житель Ленинского района обратился в полицию и рассказал правоохранителям, что в конце октября ему позвонил сотрудник энергоресурсной организации по вопросу установки и замены счетчиков.

По указаниям сотрудников компании он установил на свой мобильный телефон программу, которая оказалась вредоносной. Получив доступ к банковским счетам мужчины, злоумышленники похитили у него 252 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Полицейские рекомендует гражданам не устанавливать на свои мобильные средства связи неизвестные программы и приложения по советам телефонных собеседников, переходить по пересылаемым ссылкам и перечислять деньги в счет предоплаты услуг.

Напомним, нижегородец лишился 700 тысяч рублей при покупке несуществующего автомобиля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Полиция
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2024 12:47  [503] Более 48 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на минувшей неделе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph