Нижегородец лишился 700 тысяч рублей при покупке несуществующего автомобиля Происшествия

Нижегородец, желавший купить автомобиль, попался на уловки мошенника и лишился крупной суммы денег. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В полицию обратился 52-летний житель областного центра. Он сообщил, что на популярной интернет-платформе наткнулся на объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене. В ходе переписки продавец заявил, что на данный товар уже имеется покупатель, но если нижегородец готов внести предоплату, то машину он продаст ему.

Мужчина поверил словам продавца и перевёл на указанные реквизиты 700 тысяч рублей. После этого псевдопродавец перестал выходить на связь.

В ГУ МВД указали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Ведётся следствие.

Напомним, мошенничество при онлайн-покупке по статистике входит в число самых популярных "разводов", на которые постоянно попадаются жители Нижегородской области. Так, за минувшую неделю полицейские зарегистрировали таких 18 случаев.

В полиции настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила при приобретении товаров и услуг через сеть Интернет:

- при заказе товаров или услуг изучите отзывы о продавце на разных сайтах, особенно если он предлагает большие скидки;

- старайтесь не совершать покупки, если требуется стопроцентная предоплата товара или услуги;

- добросовестные продавцы предлагают возможность отправки товара наложенным платежом.

Как ранее сообщил телеканал "360", мошенники в минувшем квартале - с июля по сентябрь 2024 года - похитили у россиян почти 9,3 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной за предыдущие четыре квартала.