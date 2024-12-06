Новая дорога связала три крупных ЖК в Нижнем Новгороде

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Новая дорога, соединяющая улицы Академика Сахарова и Генерала Ивлиева, связала крупные жилые комплексы "Новая Кузнечиха", "Цветы", "Анкудиновский парк" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева
Трассу построили по федеральному проекту "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда".
По его словам, дорогу ввели в эксплуатацию на пять месяцев раньше запланированного срока.
"Помимо основных работ по строительству, были обустроены местные проезды, тротуары, выполнено переустройство кабельных линий, ЛЭП, водопровода, газопровода, канализации. Также была построена ливневка", - подчеркнул мэр, рассказывая о реализации нацпроектов в 2024 году на заседании гордумы 12 декабря.
Напомним, нижегородские власти направят 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала.
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