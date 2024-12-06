Новая дорога связала три крупных ЖК в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Новая дорога, соединяющая улицы Академика Сахарова и Генерала Ивлиева, связала крупные жилые комплексы "Новая Кузнечиха", "Цветы", "Анкудиновский парк" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева

Трассу построили по федеральному проекту "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда".

По его словам, дорогу ввели в эксплуатацию на пять месяцев раньше запланированного срока.

"Помимо основных работ по строительству, были обустроены местные проезды, тротуары, выполнено переустройство кабельных линий, ЛЭП, водопровода, газопровода, канализации. Также была построена ливневка", - подчеркнул мэр, рассказывая о реализации нацпроектов в 2024 году на заседании гордумы 12 декабря.

Напомним, нижегородские власти направят 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала.