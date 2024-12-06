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Общество

Россельхознадзор выдал предостережение администрации Воскресенского района за свалку ТКО

12 декабря 2024 18:46  [68] Общество

Фото: Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл выдало предостережение администрации Воскресенского муниципального округа за несанкционированную свалку на землях сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора в ходе обследования земельного участка сельхозназначения около села Богородского обнаружили несанкционированную свалку ТКО, где складировались бревна, доски, кирпич, старая мебель, шифер, автопокрышки на площади 2,4 га.

Администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области не выполнила требования и обязательные мероприятия (агротехнические, агрохимические, фитосанитарные) направленные на защиту земель сельхозназначения от захламления.

Владельцу участка предложено до 30 мая 2025 года принять меры по рекультивации на площади 2,4 га, ликвидировать свалку, ввести земли в сельхозоборот.

Напомним, более 150 нелегальных свалок ликвидировали в Нижнем Новгороде с начала года.

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Теги:
Россельхознадзор Свалки
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