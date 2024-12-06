Уникальный эквивалент кожи разработали учёные ПИМУ

Учёные Приволжского исследовательского медуниверситета в Нижнем Новгороде разработали эквивалент кожи “RegSkin” - высокотехнологичный лекарственный препарат со стволовыми клетками жировой ткани. Его можно применять для лечения пролежней и не заживающих ран и язв, хирургических ран, а также в косметологии для заживления кожи лица после глубокого пилинга.
Как рассказала завлабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфа Егорихина, в настоящее время на российском рынке нет препарата, который бы обеспечивал похожую эффективность заживления повреждений.
"Уникальность нашей разработки в том, что сочетание скаффолда и стволовых клеток позволяет применять её даже при работе с застарелыми ранами”, - говорит учёный.
Доклинические испытания на лабораторных животных показали эффективность и безопасность нового препарата, который позволяет не просто добиться заживления раны, но и полного восстановления кожного покрова и подлежащих мягких тканей, исключив формирование грубых рубцов.
Ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, что сейчас данный препарат заходит на ветеринарный рынок, после чего планируется его регистрация как лекарственного препарата для человека. В долгосрочной перспективе рассматривается создание собственного производства на базе ПИМУ.
Как сообщалось ранее, учёные ПИМУ разработали лабораторную технологию получения фибринового клея из компонентов человеческой крови.
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