Минград утвердил строительства ФОКа на Гордеевке в Нижнем Новгороде

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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона утвердило проект планировки и межевания земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Гордеевской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте областного минграда.
Проект планировки касается земельного участка площадью 3,9 га в районе домов № 51-75 по улице Гордеевской.
Документацию по планировке территории подготовили специалисты ООО "Сфера" по заказу ООО "Ом-сервис".
Общая площадь двухэтажного ФОКа составит 1500 кв. метров. В рамках реализации проекта также планируется реконструировать одноэтажное здание магазина площадью 95 кв. метров и построить открытую парковку на 63 автомобиля.
Кроме того, на земельном участке планируется построить внутриквартальные проезды, тротуары и велодорожку.
Напомним, ФОК на проспекте Кораблестроителей Нижнем Новгорода планируется построить в 2025 году, а спорткомплекс на улице Родионова - в 2026 году.
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