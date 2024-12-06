Минград утвердил строительства ФОКа на Гордеевке в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона утвердило проект планировки и межевания земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Гордеевской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте областного минграда.

Проект планировки касается земельного участка площадью 3,9 га в районе домов № 51-75 по улице Гордеевской.

Документацию по планировке территории подготовили специалисты ООО "Сфера" по заказу ООО "Ом-сервис".

Общая площадь двухэтажного ФОКа составит 1500 кв. метров. В рамках реализации проекта также планируется реконструировать одноэтажное здание магазина площадью 95 кв. метров и построить открытую парковку на 63 автомобиля.

Кроме того, на земельном участке планируется построить внутриквартальные проезды, тротуары и велодорожку.

Напомним, ФОК на проспекте Кораблестроителей Нижнем Новгорода планируется построить в 2025 году, а спорткомплекс на улице Родионова - в 2026 году.