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Политика

Участники СВО активно принимают участие в работе политических партий

13 декабря 2024 11:30  [71] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В субботу, 14 декабря, состоится очередной съезд "Единой России". Сегодня партия "Единая Россия" задает основные тренды политической жизни. По итогам прошедшего в сентябре единого дня голосования 308 участников спецоперации стали депутатами разного уровня, избравшись именно от этой партии.

Политические партии все активнее используют опыт и личные качества участников СВО. Это очень важно при проведении ротации в партийных органах. Партии работают на консолидацию общества и формируют новые элиты, нацеленные на служение стране. Участники СВО активно включены в реализацию различных общественных проектов и вполне логично, что политические партии это ценят.

Эксперты проанализировали роль политических партий в региональных политических процессах, выявили основные тренды партийной жизни. Предлагаем их мнения.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Роль политических партий в регионе сегодня определяется внутренним консенсусом, возникшим после начала СВО. Дискуссия о методах и практических решениях, но не об "образе будущего". Основная причина - зависимость партий, формально продвигающих "левую" повестку (КПРФ, и отчасти, СРЗП) от спонсоров, крупного и среднего бизнеса. Автор не сторонник левых взглядов, но социологические опросы показывают, что социалистический (как преддверие коммунистического) образ страны популярен у достаточно большой группы населения. Речь идет о социальной политике и экономическом устройстве. В условиях СВО отсутствие острой политической дискуссии по этим вопросам скорее плюс, чем минус, однако в ближайшем будущем это может привести к неприятным последствиям и радикализации части населения..".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"В ситуации обострения кризиса отношений атлантического сообщества Запада к России, элементом которого стала СВО, тенденция консолидации партий в отношении краткосрочных российских общественно-политических приоритетов становится важнее тенденции партийно-политической конкуренции. Однако, в отношении долгосрочных общественных ориентиров значимость проработки различных партийно-политических проектов и публичной дискуссии по ним остаётся высокой. Участие политических партий в проработке образа будущего для России сейчас довольно слабое, и здесь целесообразно расширение партийной активности. Конкретным предметом таких приоритетов может быть и тема участия политических партий в ресоциализации участников СВО. Наряду с государственными кадровыми программами российские политические партии могли бы запустить свои «партийные школы» для адаптации энтузиазма бывших бойцов СВО к реальной "полевой" российской публичной политике".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии, отмечает партийную работу по формированию "образов будущего":

"Устойчивость политической системы определяется в значительной степени тем, насколько ее ведущие политические силы способны трансформировать свою деятельность с изменением внутриполитических условий. Начавшаяся трансформация российского общества нашла свое отражение в изменившемся формате функционирования основных политических партий. Они оперативно реагируют на новые обстоятельства и откликаются на актуальное видение населением будущего своей страны. Активное вовлечение в свой кадровый резерв участников СВО ведет к неизбежной перестройке их деятельности. Партии сейчас начинают все активнее  формировать образ будущего. Это важнейшая на данный момент политическая задача..".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук считает важным наличие в рядах любой партии участников СВО:

"Заданный Президентом России тренд на привлечение к активной политической жизни участников СВО подхватили практически все участники политических процессов от органов государственной и муниципальной власти до политических партий. Такое единодушие совершенно понятно и не только потому, что Президент сказал, а по совершенно объективным причинам – участники СВО это совершенно новый, до сих пор не встречавшийся в современной истории России сформировавшийся класс истинных и мотивированных патриотов страны. И у политических партий меняется подход. Если лет 20 назад важно было "затащить" в партию людей побогаче, то сейчас, хотя и прагматичный принцип остался, но поменялись ориентиры и "затащить" в партию важно участников СВО..".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Жизнь российской партийной оппозиции стандартизирована под формат шоколадной фабрики. Брендов много, обертки яркие, а состав продуктов почти не отличается – соя, беззастенчиво смешанная с пальмовым маслом и густо приправленная стабилизаторами и эмульгаторами. Некоторые эксперты пишут, что партийные продукты могут содержать следы идеологий, конкуренции и других колониальных товаров, я не знаю, я не встречал. 
Следует заметить, кстати, что затея с возрождением "Партии любителей пива" – это не что иное, как попытка разбудить сомлевший от напряженной делиберации партийный рынок. Однако специалисты Минюста нашли в документах, поданных на регистрацию, печально известную плодовую муху, и изнывающему от безделья политтехнологу Константину Калачёву в командовании парадом было отказано. Чем же закончится эта затянувшаяся летаргия: счастливым летальным исходом (жили партийные бренды долго и счастливо и умерли в один день) или партийной реновацией, сегодня сказать сложно. Очевидно только одно: партийная жизнь, так же подчиняется закону цикличности, как и любая другая форма жизни. Это очевидно, неочевидны только хронологические рамки этого процесса".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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Теги:
Единая Россия партии СВО
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