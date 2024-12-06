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Политика

Александр Прудник: "Партийная работа по формированию "образов будущего" уже началась"

13 декабря 2024 11:38  [68] Политика

В субботу, 14 декабря, состоится очередной съезд "Единой России". Сегодня партия "Единая Россия" задает основные тренды политической жизни. По итогам прошедшего в сентябре единого дня голосования 308 участников спецоперации стали депутатами разного уровня, избравшись именно от этой партии.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Устойчивость политической системы определяется в значительной степени тем, насколько ее ведущие политические силы способны трансформировать свою деятельность с изменением внутриполитических условий. Начавшаяся трансформация российского общества нашла свое отражение в изменившемся формате функционирования основных политических партий. Они оперативно реагируют на новые обстоятельства и откликаются на актуальное видение населением будущего своей страны.

Активное вовлечение в свой кадровый резерв участников СВО ведет к неизбежной перестройке их деятельности. Партии сейчас начинают все активнее  формировать образ будущего.  Это важнейшая на данный момент политическая задача. 

Прежний мир, который существовал до начала СВО, уже прекратил свое существование. Текущая реальность связана с проведением специальной военной операции. Любые военные конфликты носят переходный характер. Они ограничены по времени, но их результаты определяют судьбы государств на многие десятилетия.  Мир, который появляется в результате военной операции, должен быть лучше, чем до нее.

Сейчас правящая элита страны и ведущие политические партии начали работу по формированию послевоенного мира. Именно поэтому во все сферы общественной и государственной деятельности активно вовлекаются ветераны СВО. Эти люди составляют многочисленную социальную группу, которая своим уникальным опытом вырабатывает идейные основы будущего страны. 

Задача политических партий состоит в том, чтобы превратить представления участников СВО о будущем России в политическую волю. 
Государство, через свои каналы, например, по президентской программе "Время героев", уже активно работает над этой задачей. Те политические партии, которые сумеют максимально использовать потенциал участников спецоперации, выполнят свою общественную миссию и будут иметь право на сохранение в новой исторической реальности страны".

 

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Теги:
Александр Прудник Единая Россия СВО
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