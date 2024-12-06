Максим Лубяной: "Для любой партии важно наличие в ее рядах участников СВО" Политика

В субботу, 14 декабря, состоится очередной съезд "Единой России". Сегодня партия "Единая Россия" задает основные тренды политической жизни. По итогам прошедшего в сентябре единого дня голосования 308 участников спецоперации стали депутатами разного уровня, избравшись именно от этой партии.

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Заданный Президентом России тренд на привлечение к активной политической жизни участников СВО подхватили практически все участники политических процессов от органов государственной и муниципальной власти до политических партий. Такое единодушие совершенно понятно и не только потому, что Президент сказал, а по совершенно объективным причинам – участники СВО это совершенно новый, до сих пор не встречавшийся в современной истории России сформировавшийся класс истинных и мотивированных патриотов страны. И у политических партий меняется подход. Если лет 20 назад важно было "затащить" в партию людей побогаче, то сейчас, хотя и прагматичный принцип остался, но поменялись ориентиры и "затащить" в партию важно участников СВО. Потому что общественно-политический и электоральный потенциал у них очень большой, хотя и пока скрытый.

Что же касается самих политических партий, то в Нижегородской области начинается подготовка к избирательной кампании в муниципалитеты, которая пройдет в сентябре следующего года. Партии подходят к электоральному циклу с уверенными рейтингами, и несмотря на то, что муниципальные выборы уже давно персонифицированы, на принадлежность кандидатов к какой-либо партии избиратели всегда смотрят с большим вниманием.

Обращаясь к цифрам, приведу данные последнего, ноябрьского замера рейтингов политических партий, проводимых Институтом проблем социального управления. В ноябре 2024 года рейтинг "Единой России" несколько снизился относительно октября и составляет 41,1% (49,7% в октябре). Рейтинг КПРФ в ноябре практически не изменился, оставаясь на среднегодовом уровне 2024 года - 11,5%. Рейтинг ЛДПР подрос до 16,2% (14,5% в октябре), поднявшись выше средних значений конца 2023 – первой половины 2024 года. "Справедливая Россия" и "Новые люди" уже несколько месяцев подряд держатся в пределах 5%".