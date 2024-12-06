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Общество

Проект корпус IТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой

13 декабря 2024 12:22  [56] Общество

Фото: gge.ru

Главгосэкспертиза одобрила проект еще одного корпус IТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России.

Генеральным проектировщиком здания является ООО "Архитектурное бюро "Студия 44", а строительством корпуса будет заниматься ООО "Развитие Инновационных проектов".

Корпус построят на проспекте Гагарина возле студгородка ННГУ им. Лобачевского на холме недалеко от стрелки Оки в Волги, благодаря чему из зданий кампуса будет открываться вид на реку.

"Корпус будет состоять из 10 блоков, в котором разместят учебный корпус, ФОК и конференц-зал. Все строительные объемы связаны между собой, в центре кольца сооружений будет расположен атриум, зеленые зоны, площадки для отдыха студентов", - рассказал представитель главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Андрей Крыль.

Площадь этого корпуса будет более 25 тысяч кв. метров. Часть здания отведут под объекты общественного питания – два буфета на 50 и 32 посадочных мест и столовую на 200 мест.

Напомним, строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70%.

Также ранее сообщалось, что проект гостиницы IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

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Теги:
IT Строительство
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