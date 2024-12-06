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Общество

Реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году

13 декабря 2024 13:16  [43] Общество

Реконструкцию трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде планируются начать в 2025 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ООО "Экологические проекты".

Подрядная организация планирует реконструировать 8 км одиночного пути на участке от дома №87 по проспекту Ленина до площади Киселева в Автозаводском районе.

"На этом участке полностью заменят рельсы и контактную сеть", - говорится в сообщении.

Завершить работы планируется в 2026 году.

Напомним, реконструкцию трамвайных путей на улице Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.

Также ранее сообщалось, что проектирование трамвайной линии от Мызы в Новинки планируется начать после реализации трамвайной концессии, которая завершится в 2025 году.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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