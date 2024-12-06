Связисты назвали самые быстрые места Нижнего Новгорода Общество

МегаФон зафиксировал наивысшие скорости мобильного интернета в областном центре Нижегородского региона в районе площади Минина и Пожарского, около театра драмы им. Горького, у катера Герой на Нижневолжской набережной, у Московского вокзала и в аэропорту. Только средние значения передачи данных в сети оператора здесь могут достигать 150 Мбит/c на одного пользователя.

Информацию в рамках собственного контроля качества получили инженеры МегаФона. Они провели свыше 20 тысяч замеров на базовых станциях Нижегородской области с начала года.

Скорости выше средних значений технические специалисты зафиксировали на крупнейших транспортных магистралях города: проспекте Гагарина (на участке от улицы Батумской до улицы 40 лет Октября), на улице Ларина в районе ТЦ "Открытый материк" и "Завода Труд", на улице Родионова. Высокие скорости мобильного интернета отмечены на важных транспортных развязках на пересечении улиц Бетанкура и Акимова, а также улиц Циолковского и Культуры. Важнейшие транспортные узлы Нижегородского региона – железнодорожный вокзал и аэропорт – тоже в списке приоритетных объектов, где "летает" мобильный интернет.

Стабильный сигнал сети ждет и гостей главных нижегородских туристических маршрутов. Так, скорости выше 200 Мбит/c были зафиксированы у подножия знаменитой Чкаловской лестницы – около Катера Герой на Нижневолжской набережной, в живописном Александровском саду и вблизи Нижегородского цирка.

"Жители нашего региона по объему гигабайт на одного пользователя уже догоняют москвичей, а медианная скорость скачивания, по данным международных экспертов Ookla, в нашей сети на 25% выше, чем в среднем по стране. Добиваться таких результатов позволяет непрерывная работа над качеством сети – только в этом году мы построили и модернизировали более 100 телеком-объектов в областном центре и еще около 300 в других городах и селах региона", – рассказывает технический руководитель МегаФона в Нижегородской области Юрий Новиков.