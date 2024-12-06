Около 3,8 тыс. нижегородцев стали участниками “Культурного марафона” в этом году Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Почти 3,8 тыс. жителей Нижегородской области присоединились к “Культурному марафону”. Проект стартовал в этом году 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина.

Согласно информации, “Культурный марафон” представляет собой ежегодный просветительский проект для школьников, посвящённый культуре и технологиям.

Программа включает в себя викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству. Реализуется она в рамках культурно-просветительского проекта “Культура для школьников”.

Кстати, в этом году принято решение продлить сроки проведения тестирования. Все желающие смогут пройти финальный этап марафона до 22 декабря.

Так, тест представлен в трёх вариантах — для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (от 15 лет) возраста. В нём собраны вопросы по теме этого года — “Русские классики через призму технологий”.

Отмечается, материалы теста направлены на то, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

В частности, главной целью является демонстрация связи классического искусства и современных технологий, а также вдохновление участников на самостоятельные творческие поиски.

Напомним, конкурс учреждён администрацией Нижнего Новгорода в 2019 году для грантовой поддержки новых культурных инициатив. В рамках проекта в районах проходят выставки, мастер-классы, тематические фестивали и ярмарки. Некоммерческие организации и городские учреждения культуры могут получить гранты на воплощение в жизнь своих творческих идей.