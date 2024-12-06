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Общество

Порядка 50 нижегородских семей стали победителями и лауреатами конкурса практик семейного добровольчества

15 декабря 2024 17:10  [1] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в КУПНО прошла церемония награждения победителей и лауреатов регионального конкурса лучших практик семейного добровольчества.

На конкурс было направлено 2,147 тыс. заявок от жителей всех муниципалитетов региона. Организатором выступила АНО “Волонтерский центр Нижегородской области” при поддержке регионального правительства.

В чествовании победителей участвовали заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Алексей Генералов, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, председатель совета регионального отделения “Движение первых” Нижегородской области Вячеслав Амосов, депутат городской Думы, директор АНО “Общественное самоуправление Нижнего Новгорода” Оксана Дектерёва и генеральный директор АНО “Волонтерский центр Нижегородской области” Мария Самоделкина.

Согласно информации, стать участниками регионального конкурса могли семьи добровольцев от двух до 10 человек: дети в возрасте до 18 лет, родители (законные представители), а также другие члены семьи, осуществляющие добровольческую деятельность на территории Нижегородской области.

Они рассказывали о своих семейных историях и достижениях в различных сферах жизни: спорте, творчестве, помощи другим людям и гуманитарной помощи.

“Активное участие нижегородских семей в этом замечательном конкурсе не только показывает их желание помогать, но и вдохновляет нас всех на добрые дела. Мы получили более 2,1 тысяч заявок на участие в конкурсе. Каждая участвующая семья — это не просто еще одна анкета, это напоминание о том, как много у нас заботливых и ответственных людей, готовых помочь и активно делающих это. Рада, что мы так душевно и результативно завершаем 2024 год, объявленный нашим президентом Годом семьи”, - подчеркнула Мария Самоделкина.

Для участия в конкурсе семьям требовалось зарегистрироваться и подать заявку в электронной форме на платформе Добро.рф, подготовить и опубликовать на своей личной странице в социальной сети “ВКонтакте” творческое задание на тему “Моя семья в добровольчестве. Лучшие семейные практики”.

48 победителей объявили в десяти номинациях: “Многодетная семья года”, “Семейное дело”, “Наставники добра”, “Инициаторы добра”, “Сердцем для СВОих”, “Молодая семья”, “Семейный прорыв годa”, “Из поколения в поколение”, “Мастера добрых дел” и “Добровольческая семья года”.

Ранее нижегородка стала участницей федерального этапа конкурса "Мама-предприниматель-2024".

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Теги:
Добровольцы Семья
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