Нижегородка стала участницей федерального этапа конкурса "Мама-предприниматель-2024" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Победительница регионального этапа конкурса "Мама-предприниматель 2024" нижегородка Анна Елисеева примет участие в федеральном этапе.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, программа реализуется Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, в этом году в программе "Мама-предприниматель" приняли участие более 4 тысяч женщин из 70 регионов России, которые представили проекты в сфере креативных индустрий, сельского хозяйства, социального бизнеса, производства.

В Нижегородской области проект курирует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. По словам главы ведомства Максима Черкасова, победительница из Нижегородской области стала одной из 25 участниц региональных этапов, которые прошли в финал. Эксперты оценивали проекты участниц по таким критериям, как финансовая устойчивость, социальная значимость и возможность масштабирования.

Победительница из Нижегородской области уже получила грант на 100 тысяч рублей, а на федеральном этапе конкурсантка сможет побороться за грант в 1 миллион, 500 или 250 тысяч рублей. Бизнес-проект Анны Елисеевой связан с реверс-инжинирингом промышленного оборудования и узлов.

Анна Елисеева окончила Дзержинский политехнический институт и на протяжении восьми лет работала инженером. Два года назад она уволилась с основной работы и начала оказывать инжиниринговые услуги в качестве самозанятой. В этом ей помог социальный контракт 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые в 2024 году поставили госкомпаниям товары почти на 95 млн рублей.