Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов пройдёт в России Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

С 1 января по 1 июля 2025 года в России пройдёт эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов. Соответствующее постановление, содержащее параметры эксперимента, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Участвовать в эксперименте будут льготные категории граждан: молодёжь в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, а также жители Дальнего Востока и Калининградской области.

В настоящее время льготники, желающие приобрести билет по спецтарифу, вынуждены обращаться в кассы. С 1 января для них будет работать "Портал субсидируемых перевозок" со специальным цифровым сервисом, обеспечивающим проверку льготной категории в режиме реального времени.

"Успешное проведение эксперимента позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, и снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий", - заявили в правительстве РФ.

Напомним, что все действующие программы субсидирования воздушных перевозок в России продолжат действовать в 2025 году - это программы поддержки региональных перевозок (свыше 300 направлений), Дальневосточного направления (более 100 маршрутов) и перевозки наименее социально защищённых групп граждан.