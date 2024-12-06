В Минэкономразвития подтвердили, что инфляция превысила прогноз Экономика

Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза, в этой связи весной будет сделана корректировка прогнозируемых значений. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, сообщает телеканал "360".

По его словам, сейчас инфляция в стране складывается выше намеченной траектории. Поэтому уже запланирована корректировка показателей, которую проведут в марте–апреле 2025 года, когда министерство получит необходимую статистику для пересмотра прогноза.

Также Решетников рассказал, что высокая волатильность рубля вызвана последним пакетом санкций, после которого пришлось заново настраивать механизмы поступления валюты. Также на скачках курса рубля сказалось погашение внешних долгов некоторых компаний.

Министр добавил, что из-за малых размеров валютного рынка, любые мало-мальски крупные сделки сразу же сказываются на курсе рубля.