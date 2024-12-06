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Экономика

В Минэкономразвития подтвердили, что инфляция превысила прогноз

15 декабря 2024 10:07  [75] Экономика

Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза, в этой связи весной будет сделана корректировка прогнозируемых значений. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, сообщает телеканал "360".

По его словам, сейчас инфляция в стране складывается выше намеченной траектории. Поэтому уже запланирована корректировка показателей, которую проведут в марте–апреле 2025 года, когда министерство получит необходимую статистику для пересмотра прогноза.

Также Решетников рассказал, что высокая волатильность рубля вызвана последним пакетом санкций, после которого пришлось заново настраивать механизмы поступления валюты. Также на скачках курса рубля сказалось погашение внешних долгов некоторых компаний.

Министр добавил, что из-за малых размеров валютного рынка, любые мало-мальски крупные сделки сразу же сказываются на курсе рубля.

Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской области снижается третий месяц подряд. По итогам октября 2024 года данный показатель в регионе составил 7,6%. Это ниже общероссийского и окружного уровней.

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Теги:
Инфляция Санкции
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