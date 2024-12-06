Завод по переработке строительных отходов построят в Ленинском районе

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Проект комплекса по переработке (утилизации) строительных отходов в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел экспертизу. Об этом сообщает Единый реестр заключений проектной документации.
Предприятие построит ООО "Волгаспецстрой" ( г. Нижний Новгород) около Шуваловского канала в промзоне Ленинского района.
Проектную документацию подготовили специалисты нижегородских ООО "Графит-Про", ООО "Газ-Сервис" и ООО "Волгаспецстрой".
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в августе 2019 года одобрил ООО "Волгаспецстрой" предоставление участка площадью 42,6 тысячи кв. метров под строительство комплекса по переработке строительных отходов рядом с Шуваловской свалкой.
Строительство завода оценивалось в 330 млн рублей.
Напомним, завод "Нител" планирует построить в Нижнем Новгороде новый корпус.
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