Завод по переработке строительных отходов построят в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект комплекса по переработке (утилизации) строительных отходов в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел экспертизу. Об этом сообщает Единый реестр заключений проектной документации.

Предприятие построит ООО "Волгаспецстрой" ( г. Нижний Новгород) около Шуваловского канала в промзоне Ленинского района.

Проектную документацию подготовили специалисты нижегородских ООО "Графит-Про", ООО "Газ-Сервис" и ООО "Волгаспецстрой".

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в августе 2019 года одобрил ООО "Волгаспецстрой" предоставление участка площадью 42,6 тысячи кв. метров под строительство комплекса по переработке строительных отходов рядом с Шуваловской свалкой.

Строительство завода оценивалось в 330 млн рублей.

Напомним, завод "Нител" планирует построить в Нижнем Новгороде новый корпус.