Владимир Путин назвал штатную численность Вооруженных сил России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Штатная численность Вооруженных сил России увеличилась до 1,5 млн военнослужащих. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

по словам главы государства, серьёзное внимание уделяется совершенствованию боевого состава и наращиванию его возможностей.

"В рамках выполнения этих задач сформированы Московский и Ленинградский военные округа, ряд новых соединений и частей. Штатная численность Вооруженных сил России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих", — рассказал, в частности, Владимир Путин.

Напомним, в сентябре был подписан указ, по которому штатную численность Вооруженных сил увеличат до 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 - военнослужащие. В последний раз штатную численность ВС России увеличивали в декабре 2023 года - до 2 209 130 человек, среди них - 1 300 000 военных.

В Кремле объяснили, что увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ.