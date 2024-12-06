Сокращение количества документов для записи в детский сад
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2024 18:50  [60] Дмитрий Краснов вручил паспорта активистам "Движения Первых"
16 декабря 2024 18:36  [75] Более чем 11 тысяч школ и детских садов отремонтируют к 2031 году по всей стране
16 декабря 2024 18:03  [105] Более 160 входных групп жилых домов отремонтировали в регионе после жалоб в ГЖИ
16 декабря 2024 17:41  [105] Доброволец СВО: "Хочу детям показать на своем примере, как защищать Родину"
16 декабря 2024 17:25  [125] Нижегородская область заняла третье место в РФ по эффективности молодежной политики
16 декабря 2024 16:34  [138] Молодежный центр откроется в Сарове в 2025 году
16 декабря 2024 16:22  [173] Жители региона могут присоединиться к проекту "Книга Памяти Нижегородской области"
16 декабря 2024 15:16  [182] Участники проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" по итогам поездки в Волгоград проводят открытые уроки в своих школах
16 декабря 2024 14:57  [174] Более 35 иностранцев были выдворены из Нижегородской области по постановлению суда
16 декабря 2024 14:40  [202] Владимир Путин назвал штатную численность Вооруженных сил России
Общество

Более 160 входных групп жилых домов отремонтировали в регионе после жалоб в ГЖИ

16 декабря 2024 18:03  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 160 входных групп многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области управляющие компании по требованию Госжилинспекции.

Как сообщили в региональной ГЖИ, накануне специалисты нижегородского заречного отдела проверили ремонтные работы в доме №14 по ул. Глеба Успенского в Нижнем Новгороде. По указанному адресу домоуправляющая компания по предписанию ГЖИ должна была отремонтировать входную группу во втором подъезде. Ранее местные жители обращались к коммунальщикам, но ремонта так и не дождались, поэтому обратились в ГЖИ.

После проведенной проверки инспектором ГЖИ управляющей организации было выдано предписание об устранении нарушений лицензионных требований.

Повторная проверка показала, что козырек отремонтирован, стены отделаны декоративной штукатуркой, а площадка выложена плиткой. Предписание считается исполненным, входная группа в удовлетворительном состоянии.

В общей сложности с начала 2024 года в заречный отдел инспекции поступило более 17 тысяч обращений от нижегородцев, которые жаловались на неудовлетворительную работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. По результатам проверок жилищные инспекторы выдали коммунальщикам 616 предписаний и выписали штрафы на сумму 7,9 млн рублей.

Напомним, жители могут обратиться с заявлением в Госжилинспекцию с помощью приложения "Госуслуги. Дом". Для очного обращения необходимо обязательно предоставить документ, удостоверяющий личность. 

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч жалоб поступило в нижегородскую ГЖИ на ненадлежащее теплоснабжение.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖИ Госуслуги Ремонт
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2024 11:24  [668] Более 3 тысяч жалоб поступило в нижегородскую ГЖИ на ненадлежащее теплоснабжение
27 сентября 2024 17:32  [1040] Более 6 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты нижегородской ГЖИ
23 августа 2024 14:03  [998] Более 33,5 тысячи жалоб поступило в Госжилинспекцию от нижегородцев с начала года
10 августа 2024 13:37  [1186] ДУК отремонтировал подъезд дома в Нижнем Новгороде по требованию ГЖИ
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph