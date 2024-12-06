Более 160 входных групп жилых домов отремонтировали в регионе после жалоб в ГЖИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 160 входных групп многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области управляющие компании по требованию Госжилинспекции.

Как сообщили в региональной ГЖИ, накануне специалисты нижегородского заречного отдела проверили ремонтные работы в доме №14 по ул. Глеба Успенского в Нижнем Новгороде. По указанному адресу домоуправляющая компания по предписанию ГЖИ должна была отремонтировать входную группу во втором подъезде. Ранее местные жители обращались к коммунальщикам, но ремонта так и не дождались, поэтому обратились в ГЖИ.

После проведенной проверки инспектором ГЖИ управляющей организации было выдано предписание об устранении нарушений лицензионных требований.

Повторная проверка показала, что козырек отремонтирован, стены отделаны декоративной штукатуркой, а площадка выложена плиткой. Предписание считается исполненным, входная группа в удовлетворительном состоянии.

В общей сложности с начала 2024 года в заречный отдел инспекции поступило более 17 тысяч обращений от нижегородцев, которые жаловались на неудовлетворительную работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. По результатам проверок жилищные инспекторы выдали коммунальщикам 616 предписаний и выписали штрафы на сумму 7,9 млн рублей.

Напомним, жители могут обратиться с заявлением в Госжилинспекцию с помощью приложения "Госуслуги. Дом". Для очного обращения необходимо обязательно предоставить документ, удостоверяющий личность.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч жалоб поступило в нижегородскую ГЖИ на ненадлежащее теплоснабжение.