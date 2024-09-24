Более 6 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты нижегородской ГЖИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты Госжилинспекции по обращениям жителей проверили более 6 тысяч контейнерных площадок в Нижегородской области с начала года.

В результате нарушение регулярности вывоза мусора выявили на более чем 3 тысяч площадках, оперативно нарушения устранили на 2,5 тысячах площадок.

Накануне специалисты Борского отдела вместе с представителями регоператора "Ситиматик-НН" оценили качество вывоза твердых коммунальных отходов на Бору. Жители жаловались на горы мусора и сильный неприятный запах.

Инспекторы осмотрели более 30 мест накопления ТКО. Факты переполнения контейнеров зафиксированы на восьми контейнерных площадках в жилых районах Боталово-4 и Боталово-3, на улицах Негина и Транснефти. Все адреса взяты на контроль. Если вывоз мусора не будет обеспечен в течение суток, то поставят вопрос о привлечении регоператора к административной ответственности. Размер штрафа может достигать 50 тысяч рублей.

Напомним, жители могут обратиться с заявлением в Госжилинспекцию с помощью приложения "Госуслуги. Дом".

Ранее сообщалось, что раздельный сбор мусора организуют на туристических улицах Нижнего Новгорода.