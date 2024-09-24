Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2024 17:32  [81] Более 6 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты нижегородской ГЖИ
27 сентября 2024 17:24  [77] Молодые сотрудники АПЗ приняли участие в турнире по пейнтболу
27 сентября 2024 16:56  [105] Благоустройство территории озера Глубинка обсудили на выездном заседании комитета Думы Дзержинска
27 сентября 2024 16:30  [147] Более тысячи заявок по ремонту дорог в Нижнем Новгороде поступило по интернету
27 сентября 2024 14:45  [394] ФАС проверит ценообразование социально значимых продуктов в 14 торговых сетях
27 сентября 2024 14:23  [196] Нижний Новгород вошел в топ-5 городов по доле дореволюцинной застройки
27 сентября 2024 13:24  [205] Новый автобусный маршрут запустят вместо отмененного Т-29 в Нижнем Новгороде
27 сентября 2024 13:06  [193] Возле Князь-Владимирского источника в Нижегородской области ускорили интернет
27 сентября 2024 12:29  [192] Нижегородцы могут оформить единовременную выплату из маткапитала на "Госуслугах"
27 сентября 2024 12:10  [302] Маршрут T-86 изменится в Нижнем Новгороде с 30 сентября
Общество

Более 6 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты нижегородской ГЖИ

27 сентября 2024 17:32  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты Госжилинспекции по обращениям жителей проверили более 6 тысяч контейнерных площадок в Нижегородской области с начала года.   

В результате нарушение регулярности вывоза мусора выявили на более чем 3 тысяч площадках, оперативно нарушения устранили на 2,5 тысячах площадок. 

Накануне специалисты Борского отдела вместе с представителями регоператора "Ситиматик-НН" оценили качество вывоза твердых коммунальных отходов на Бору. Жители жаловались на горы мусора и сильный неприятный запах.

Инспекторы осмотрели более 30 мест накопления ТКО. Факты переполнения контейнеров зафиксированы на восьми контейнерных площадках в жилых районах Боталово-4 и Боталово-3, на улицах Негина и Транснефти. Все адреса взяты на контроль. Если вывоз мусора не будет обеспечен в течение суток, то поставят вопрос о привлечении регоператора к административной ответственности. Размер штрафа может достигать 50 тысяч рублей.

Напомним, жители могут обратиться с заявлением в Госжилинспекцию с помощью приложения "Госуслуги. Дом".

Ранее сообщалось, что раздельный сбор мусора организуют на туристических улицах Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖИ Госуслуги Мусор
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2024 11:15  [512] Приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев
05 сентября 2024 17:55  [799] Более 1000 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Автозаводском районе
31 августа 2024 15:08  [999] Крупную свалку "Игумново-2" досрочно ликвидировали в Дзержинске
23 августа 2024 14:03  [781] Более 33,5 тысячи жалоб поступило в Госжилинспекцию от нижегородцев с начала года
20 августа 2024 18:36  [784] Около 120 свалок ликвидируют в Нижнем Новгороде в этом году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph