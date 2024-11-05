Более 3 тысяч жалоб поступило в нижегородскую ГЖИ на ненадлежащее теплоснабжение Общество

Ход отопительного сезона в Нижегородской области обсудили депутаты Заксобрания на заседании комитета по ЖКХ и ТЭК.

О поступающих жалобах нижегородцев рассказали представители профильного регионального министерства и государственной жилищной инспекции (ГЖИ).

Согласно информации, с начала отопительного сезона в нижегородскую ГЖИ поступило 3019 обращений с жалобами на ненадлежащее теплоснабжение. Причём каждое второе пришло через "горячую линию" и соцсети. По итогам рассмотрения жалоб 58 компаниям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства

Председатель комитета комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов рассказал, что вхождение в отопительный период анализируется не только на основании данных, поступающих от правительства региона и профильных структур, принимающих обращения жителей, но и от Центра управления регионом, который получает данные из социальных сетей. По его словам, это даёт более цельную картину, на что именно жалуются люди.

Так, 92% обращений касались несвоевременного включения отопления и неравномерного прогрева квартир. Ещё около 100 жалоб касались отопления социальных объектов – школ и детских садов.

"В начале отопительного периода система может работать неустойчиво – это объективный факт, но важно, что время устранения неполадок по обращениям жителей сокращается. Комитет продолжит мониторинг хода отопительного сезона и работы с обращениями населения!", - отметил Владимир Беспалов.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что каждое обращение граждан по вопросам некачественного отопления должно быть отработано в кратчайшие сроки.

"Нельзя допускать ситуаций, когда люди не могут дозвониться, чтобы сигнализировать о проблемах с подачей тепла. Будем держать на контроле, как на местах работают новые положения регионального закона, предусматривающие круглосуточное рассмотрение таких обращений граждан", - заявил Люлин.

Напомним, "Единая Россия" запустила в регионах мониторинг хода отопительного сезона. Органы местного самоуправления обязаны назначать должностных лиц, уполномоченных круглосуточно в течение отопительного периода принимать и рассматривать обращения граждан по вопросам теплоснабжения. Обращения можно подать письменно, в форме электронного документа, в том числе через "Госуслуги", ГИС ЖКХ, а также в устной форме по телефону.