Розничные цены на крепкий алкоголь вырастут c 1 января на 17% Общество

Фото: Александр Воложанин

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия с крепостью выше 28% вырастут с 1 января 2025 года. Соответствующий приказ утверждён Минфином РФ.

Согласно информации, минимальная розничная цена водки будет повышена до 349 рублей за 0,5 литра. Стоимость бренди и другого алкоголя из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов поднимется до 472 рублей, а коньяка - до 651 рубля за 0,5 литра.

В обосновании повышения отмечается, что решение об индексации связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику, а также с ростом акциза на алкоголь.

"При сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 млрд рублей только по водке экономсегмента", — говорится в тексте документа.

Напомним, в последний раз цены на алкоголь повышали 1 июля: минимальная стоимость водки стартовала с 299 рублей, коньяка - с 556, а бренди - с 403.

Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя за 10 месяцев 2024 года обновили российский исторический максимум.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин уверен, что продажи алкоголя в России побили рекорд на фоне того, что эта продукция становится легальной и выходит из серой зоны. Об этом он заявил телеканалу "360".

Он отметил, что население не стало больше пить алкоголя в количественном выражении.

"Идёт перераспределение рынка в легальную сферу. Раньше алкоголь пили, но его не считали в статистике. В начале года у нас ввели маркировку пива, с 1 мая пошло вверх производство всех пивных напитков натурального брожения", - уточнил он. "Серый" сегмент начал сжиматься, и люди нашли ему замену - игристые вина, коктейли, из-за чего продажи увеличились.

"Напомню, что пивные напитки у нас это больше 80% от всех продаж алкогольной продукции в литрах. Огромный сегмент легализовался", - заключил эксперт.