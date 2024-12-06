Нижегородец готовил подрыв оборонного предприятия по заданию СБУ

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали нижегородца, причастного к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Следователи установили, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Нижегородец выступил с инициативой осуществить подрыв одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения.
В УФСБ уточнили, что нижегородец являлся сотрудником данного предприятия. Мотивами для этого поступка стала проукраинская позиция, а также корыстные побуждения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По данной статье ему грозит до 8 лет лишения свободы.
По месту жительства задержанного проведён обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации. Оперативникам предстоит установить, имелись ли иные факты преступной деятельности фигуранта, а также его возможных соучастников.Напомним, недавно сотрудники ФСБ выявили и задержали в Нижнем Новгороде группу молодых людей - приверженцев неонацистской украинской идеологии, причастных к совершению преступлений на территории региона. Один из них готовил диверсию на участке железнодорожного полотна в областном центре - а именно, пустить под откос грузовой поезд.
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