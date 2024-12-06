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Бизнес

Магазины Yves Rocher выставлены на продажу в Нижнем Новгороде

17 декабря 2024 15:05  [145] Бизнес

Фото: Freepik

Сеть розничных магазинов Yves Rocher выставлена на продажу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Помимо Нижнего Новгорода, розничные магазины Yves Rocher продаются в Муроме и Коврове во Владимирской области.

Стоимость продажи на сайте не называется.

Как пишет "Коммерсантъ-Приволжье", сетью из 12 магазинов Yves Rocher, расположенных на арендованных площадках, управляет компания "Братина" нижегородского бизнесмена Дмитрия Володина.

Напомним, ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 595 млн рублей.

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Теги:
Косметика Торговля
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