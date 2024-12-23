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Общество

Кремлёвский фуникулер в предпраздничные дни и 1 января будет работать с изменениями в расписании

24 декабря 2024 18:37  [103] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Фуникулер, соединяющий площадь Народного Единства и ул. Рождественскую с Нижегородским кремлем, будет работать с изменениями в расписании 29 и 31 декабря 2024 года, а также 1 января 2025 года. Об этом сообщает управление делами нижегородского правительства.

29 декабря фуникулер будет доступен для посещения с 10.00 до 18.00. 31 декабря он откроется в 10.00 и будет работать до 01.00 1 января, а затем продолжит работу в первый день нового года с 10.00 до 21.00. Все остальные дни, в том числе 30 декабря, фуникулер работает в штатном режиме - с 10.00 до 21.00.

Напомним, что кремлевский фуникулер был открыт для посетителей с 15 сентября 2024 года. Приобрести билеты можно в кассах и аппаратах самообслуживания на нижней и верхних станциях фуникулера, а также по ссылке: https://nn-afisha.ru/products/funikuler.

Нижегородцам и гостям рекомендовано города учитывать изменения при планировании прогулок.

Напомним, нижегородский фуникулер перевез около 92 тысяч человек с момента открытия.

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Теги:
Транспорт фуникулер
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