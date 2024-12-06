Глеб Никитин выступил на Совете законодателей РФ с докладом по теме обращения с отходами Общество

Фото: пресс-служба Совета федерации РФ

Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин 17 декабря выступил с докладом на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, которое прошло в Подмосковье. Его провела председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что рассматриваемые на заседании вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры тесно связаны между собой.

"От них напрямую зависит качество жизни каждого гражданина нашей страны. И внимание к ним особое. Анализ поступающих на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным сообщений говорит, что значительная часть вопросов связана с работой системы ЖКХ и обращения с отходами", - отметила Валентина Матвиенко.

В своем выступлении Глеб Никитин подчеркнул, что профильная комиссия Госсовета с момента создания работала над темой развития системы обращения с отходами, что позволяло Правительству РФ слышать позицию регионов по проблемным вопросам в этой сфере и оперативно прорабатывать подходы к их законодательному урегулированию.

"Сейчас в парламенте сформировался пул законопроектов, очень долгожданных и качественно проработанных, решающих огромное количество проблем. Я хотел выразить благодарность, во-первых, и Государственной Думе, и Совету Федерации, и соответствующим комитетам", - сказал Глеб Никитин.

Среди предложений – усовершенствовать систему содержания контейнерных площадок, создать дополнительные возможности для вторичного использования сырья, усилить регулирование системы обращения со строительными отходами.

"Если будет принят законопроект урегулирования обращения строительных отходов и отходов III-V классов опасности, то у нас, во-первых, появится инструментарий для вовлечения во вторичный оборот стройотходов. А, во-вторых, сможем бороться с мусорообразованием и загрязнением такими отходами наших природных территорий", - добавил Глеб Никитин.

С докладами на заседании также выступили заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Напомним, что 29 ноября 2024 года в Нижегородском кремле прошло совместное заседание комитета Совета Федерации ФС РФ по АПК и природопользованию и комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие". Его провели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поднялась в рейтинге исполнения нацпроекта "Экология".