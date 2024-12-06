Алексей Краснов: "Нижегородская область поднялась в рейтинге исполнения нацпроекта "Экология" Экономика

Фото: Алексей Чугунов

Первый заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода прокомментировал для НИА "Нижний Новгород" предварительные итоги международного форума "СО. ЗНАНИЕ", который открылся в Академии Маяк им. А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде 11 декабря.

"Международный форум "СО. ЗНАНИЕ" - это информативная дискуссионная площадка, которая позволяет узнать, в частности, об экологическом опыте из других регионов России и даже из других стран. Во время форума его участники и гости могут не только узнать о векторах развития экологической политики, но и о том, как она сочетается с другими отраслями", - отметил Алексей Краснов.

"Одна из тем международного форума "СО. ЗНАНИЕ" 2024 года и предыдущих годов – это проблематика реализации национальных проектов и федеральных проектов, которые реализуются в рамках нацпроекта "Экология", а теперь – нового национального проекта "Экологическое благополучие". Параметры этих нацпроектов, те целевые показатели, которые закреплены в программных документах и нормативных актах, безусловно, должны выполняться. Регионы соревнуются между собой, чтобы повысить результативность и эффективность своей работы по реализации нацпроекта. Нижегородская область в 2024 году поднялась в этом рейтинге на одну ступеньку выше и заняла второе место в Приволжском федеральном округе", - рассказал Краснов.