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Общество

Реставрация церкви Живоносного источника в Арзамасе завершится в 2026 году

17 декабря 2024 18:05  [105] Общество

Фото: АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер"

Реставрацию церкви в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" на Соборной площади в Арзамасе в Нижегородской области планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщает АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер".

Работы по реставрации церкви- объекта культурного наследия федерального значения ведутся по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

Во время реставрационных работ в храме были демонтированы иконы. В настоящее время ведется расчистка деревянных полов, для реставрации фасадов устанавливаются строительные леса.

"Эта церковь расположена около Воскресенского собора и занимает важную позицию в храмовом ансамбле Соборной площади. Реставрация этого памятника архитектуры станет продолжением нашей работы по сохранению исторической среды Арзамаса и его духовного наследия", - отметил директор АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер" Игорь Филиппов.

Напомним, проект реконструкции водонапорной башни 1911 года в Арзамасе прошел госэкспертизу.

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Теги:
Арзамас Реставрация Церковь
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