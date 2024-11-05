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Культура и отдых

Проект реконструкции водонапорной башни в Арзамасе прошел госэкспертизу

12 ноября 2024 11:36  [1] Культура и отдых

Проект реконструкции водонапорной башни на улице Калинина, 29 А в Арзамасе прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Застройщиком выступает Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород". Проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Асгард".

"В ходе комплексной реконструкции на башне будет организована обзорно-смотровая площадка", - говорится в сообщении.

Отметим, что водонапорная башня была построена в 1911 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, водонапорную башню в Арзамасе планируется отремонтировать в 2025 году.

Также ранее сообщалось, что на благоустройство территории у водонапорной башни в Арзамасе было выделено 117 млн рублей.

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Теги:
ОКН Реставрация
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