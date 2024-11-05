Проект реконструкции водонапорной башни в Арзамасе прошел госэкспертизу

Проект реконструкции водонапорной башни на улице Калинина, 29 А в Арзамасе прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Застройщиком выступает Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород". Проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Асгард".
"В ходе комплексной реконструкции на башне будет организована обзорно-смотровая площадка", - говорится в сообщении.
Отметим, что водонапорная башня была построена в 1911 году и является объектом культурного наследия регионального значения.
Напомним, водонапорную башню в Арзамасе планируется отремонтировать в 2025 году.
Также ранее сообщалось, что на благоустройство территории у водонапорной башни в Арзамасе было выделено 117 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+