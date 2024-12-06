Торгово-промышленную палату Нижегородской области возглавил Александр Пушкин

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Александр Пушкин назначен исполняющим обязанности гендиректора торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте организации.
Совместное заседание совета и правления ТПП Нижегородской области прошло 16 декабря.
В ходе заседания гендиректор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев объявил о досрочном прекращении своих полномочий в связи с переходом на другую работу.
Исполняющим обязанности генерального директора ТПП Нижегородской области был единогласно избран Александр Пушкин.
Напомним, Александр Савельев назначен новым главой администрации Воротынского района.
СПРАВКА:
Александр Пушкин родился в городе Горьком в 1981 году. Он владеет тремя иностранными языками. С 2003 по 2011 годы Александр Пушкин работал в коммерческих структурах, а с 2011 по 2017 годы – в комитете внешнеэкономической и межрегиональной деятельности администрации Нижнего Новгорода. В 2017 году он возглавил департамент торгово-экономического сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья торгово-промышленной палаты Нижегородской области. С мая 2020 года по настоящее время - заместитель гендиректора ТПП Нижегородской области.
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