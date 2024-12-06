Александр Савельев назначен новым главой администрации Воротынского района Политика

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Александр Савельев назначен новым главой МСУ городского округа Воротынский в Нижегородской области 6 декабря. Об этом сообщается в официальной группе районной администрации в соцсети Вконтакте.

В ходе заседания совета депутатов городского округа Воротынский парламентарии поддержали его кандидатуру единогласно.

"Александр Савельев вступит в должность 10 декабря", - говорится в сообщении.

До этого Александр Савельев работал юристом в министерстве образования Нижегородской области.

Напомним, Иван Носков назначен первым заместителем главы Самары.