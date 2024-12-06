Бывший замгубернатора Андрей Бетин назначен гендиректором АНО "Россия – страна возможностей" Политика

Бывший заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин назначен гендиректором АНО "Россия – страна возможностей". Об этом сообщается в официальной группе организации в соцсети "Вконтакте".

В новом статусе Андрей Бетин продолжит осуществлять управление платформой, за которое отвечал на должности исполнительного директора с 15 мая 2024 года.

Андрей Бетин также сохранит должность ректора мастерской управления "Сенеж" – главного образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", которую он занимает с февраля 2023 года.

Прежний руководитель АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров возглавил правление этой организации.

"Правление войдет в структуру наблюдательного совета в качестве органа стратегического планирования, который утверждает основные векторы развития организации и дает оценку эффективности ее работы",- говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Бетин возглавил АНО "Нижегородское землячество", а ранее был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в январе 2024 года. С 2018 года по 2023 годы Андрей Бетин занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области.