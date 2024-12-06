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Экономика

Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" вошла в топ-5 инвестиционной привлекательности ОЭЗ России

18 декабря 2024 13:02  [189] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская особая экономическая зона (ОЭЗ) "Кулибин" вошла в топ-5 Восьмого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ.

ОЭЗ "Кулибин" заняла в рейтинге пятое место, поднявшись за год на 13 позиций. Помимо этого ОЭЗ "Кулибин" отметили в номинации "Динамично развивающаяся особая экономическая зона".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что "ОЭЗ "Кулибин" была создана в 2020 году. В настоящее время экспертный совет одобрил проекты 36 компаний с общим объемом вложений более 116 млрд рублей. 

В этом году эксперты Национального рейтинга инвестиционной привлекательности оценили 33 особые экономические зоны из 27 регионов. Территории оценивались по 33 показателям, сгруппированным по 7 функциональным блокам, среди которых были инвестиционная привлекательность региона, инвестиционная активность резидентов, обеспеченность инфраструктурой и другие.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ становится надежным и ежегодным ориентиром для инвесторов, которые стремятся выбрать оптимальные условия для реализации проектов в России. Кроме того, результаты рейтинга ориентированы на работу региональных властей для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для бизнеса, в том числе разработки региональных мер поддержки.

Заместитель губернатора региона Андрей Саносян подчеркнул, что для Нижегородской области очень важно повышение инвестиционной привлекательности региона, а особая экономическая зона – один из основных элементов инвестиционной инфраструктуры.

Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что два новых резидента ОЭЗ "Кулибин" вложат 390 млн рублей в химические производства.

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Теги:
Инвестиции инвесторы Рейтинг
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