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Общество

Изделия нижегородских НХП представили на выставке в Москве под брендом "Человечно"

18 декабря 2024 15:19  [171] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Изделия нижегородских народных художественных промыслов презентовали на тридцать шестой выставке-ярмарке "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка" под брендом "Человечно" в Москве.

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, в этом году на стенде региона свою продукцию представили 14 предприятий. Это изделия с хохломской, городецкой и семёновской росписью, изделия с художественной и золотной вышивкой, резные изделия из кости и камня, филигранные и художественные изделия из металла, ножевая продукция, а также вещи, выполненные в технике ручного ткачества и продукция из кожи.

Помимо этого, министерство подготовило выставку лучших изделий предприятий НХП, где во всем многообразии представлены народные художественные промыслы, бытующие в Нижегородской области.

"Участие предприятий народных художественных промыслов в таких выставках – это замечательная возможность продемонстрировать богатое культурное наследие нашего региона. Мы хотим показать как можно большему числу гостей, что традиционные техники и современные тенденции могут гармонично сосуществовать, а уникальные продукты народных художественных промыслов – отражать душу и культурный код нашего народа", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, создание единого регионального бренда "Человечно" направлено на продвижение нижегородских предприятий народных художественных промыслов как на российском, так и на зарубежных рынках. Эта работа ведется в том числе в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что около 24 млрд рублей заработали ремесленники НХП в России в прошлом году.

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Теги:
Выставка НХП Туризм
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