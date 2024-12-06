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Культура и отдых

Нижегородские власти передадут 15 домов в двух исторических кварталах инвесторам для реставрации

18 декабря 2024 16:32  [151] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 15 домов в квартале Трех святителей и Студеном квартале планируется передать инвесторам для реставрации. Об этом сообщила директор АНО "АСИРИС" Екатерина Крюнас в ходе презентации программы образовательного потенциала в сфере сохранения и развития исторической среды "Лидеры наследия. Акселератор" в КУПНО в Нижнем Новгороде 18 декабря.

По ее словам, в этом году завершилась прединвестиционная подготовка 15 исторических домов в двух исторических кварталах.

"Мы полностью собрали все материалы об этих объектах, начиная от исторических справок и заканчивая их техническим состоянием. Разработали концепции ревитализации, а также проекты современного приспособления этих объектов. Мы очень надеемся, что найдутся инвесторы, которые заберут эти дома под реализацию своих проектов и приведут их в порядок", - рассказала Екатерина Крюнас.

Кроме того в следующем году начнется подготовка к юбилею города Павлово. В АНО "АСИРИС" уже формируют техническое задание, а с конца декабря начнут прорабатывать концепцию развития Павлова.

Напомним, гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске.

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Теги:
ОКН Реставрация
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