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Новую гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске в Нижегородской области. Об этом заявила директор АНО "АСИРИС" Екатерина Крюнас в ходе презентации программы образовательного потенциала в сфере сохранения и развития исторической среды "Лидеры наследия. Акселератор" в КУПНО 18 декабря.
По её словам, усадьба не является объектом культурного наследия.
"К нам обратился инвестор, у которого есть намерение привести в порядок один из объектов исторической среды. И потенциально он рассматривает здание усадьбы под гостиничный комплекс", - рассказала Екатерина Крюнас.
Руководитель АСИРИС добавила, что усадьба расположена на туристическом маршруте Чкаловска.
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