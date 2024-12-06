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18 декабря 2024 13:18  [211] Гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске
Общество

Гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске

18 декабря 2024 13:18  [211] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Новую гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске в Нижегородской области. Об этом заявила директор АНО "АСИРИС" Екатерина Крюнас в ходе презентации программы образовательного потенциала в сфере сохранения и развития исторической среды "Лидеры наследия. Акселератор" в КУПНО 18 декабря.

По её словам, усадьба не является объектом культурного наследия.

"К нам обратился инвестор, у которого есть намерение привести в порядок один из объектов исторической среды. И потенциально он рассматривает здание усадьбы под гостиничный комплекс", - рассказала Екатерина Крюнас.

Руководитель АСИРИС добавила, что усадьба расположена на туристическом маршруте Чкаловска.

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Теги:
АСИРИС Гостиницы Туризм
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