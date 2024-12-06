Гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске Общество

Фото: Алексей Чугунов

Новую гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске в Нижегородской области. Об этом заявила директор АНО "АСИРИС" Екатерина Крюнас в ходе презентации программы образовательного потенциала в сфере сохранения и развития исторической среды "Лидеры наследия. Акселератор" в КУПНО 18 декабря.

По её словам, усадьба не является объектом культурного наследия.

"К нам обратился инвестор, у которого есть намерение привести в порядок один из объектов исторической среды. И потенциально он рассматривает здание усадьбы под гостиничный комплекс", - рассказала Екатерина Крюнас.

Руководитель АСИРИС добавила, что усадьба расположена на туристическом маршруте Чкаловска.