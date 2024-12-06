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Культура и отдых

Культурно-просветительский отдел "ГорькийЦентр" открылся при Литературном музее

19 декабря 2024 07:34  [83] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Уникальное фондохранилище Литературного музея А.М. Горького открылось в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Глава города Юрий Шалабаев вместе с музейными работниками представили культурно-просветительский отдел "ГорькийЦентр", который стал четвёртым филиалом Государственного музея Горького и разместился по адресу ул. 40 лет Победы, д.4.

Как подчеркнули в горадминистрации, это первое фондохранилище такого уровня в муниципальных музеях областного центра.

Юрий Шалабаев рассказал, что несмотря на огромные объёмы фондов Литературного музея, специализированного помещения для их хранения у города не было. Новая площадка включает больше 1 тысячи кв. метров специализированных помещений: фондохранилище, выставочные залы, реставрационные мастерские.

Директор музея Лариса Моторина уточнила, что пространство нового центра состоит из нескольких блоков: хранилищ по различным видам экспонатов как открытого, так и закрытого типа, вспомогательных помещений по приёму экспонатов, реставрационной комнаты, кабинетов для персонала, а также просторного зала для проведения выставок. При этом площадка оснащена современной системой охранной и пожарной сигнализации, климат-контролем и видеонаблюдением.

"Это для нас очень важно, что предмет "дышит" хорошим воздухом, что к нему бережно относятся и что к нему есть доступ не только у специалистов, но и у посетителей музея, наверное, это самое важное", - подчеркнула Лариса Моторина.

Примечательно, что "ГорькийЦентр" стал пятидесятой точкой в Нижнем Новгороде, которая связана с именем писателя, и первой именно в Приокском районе.

Здесь посетители смогут увидеть редкую коллекцию фондового собрания музея, которая не представлялась ранее на территориях филиалов. Сейчас музейное собрание насчитывает более 105 тысяч единиц хранения основного фонда и свыше 9 тысяч единиц хранения научно-вспомогательного фонда. В его основе мемориальная коллекция, где более 12 тысяч единиц хранения, связанных с самим Горьким или его семьёй.

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Теги:
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