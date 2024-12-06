Раскрываемость преступлений в Нижегородской области превышает среднероссийские показатели Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Количество преступлений на территории региона в 2024 году сократилось на 10%. Такая информация была озвучена в ходе расширенного заседания Общественного совета при ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Начальник областного полицейского главка Юрий Арсентьев рассказал, что одним из важных направлений работы является противодействие наркоугрозе. В этом году выявлено более 3 тысяч таких преступлений, большинство из которых связаны со сбытом наркотических веществ (73,7%).

В течение года пресечена деятельность четырёх крупных подпольных лабораторий по производству наркотиков, закрыты 24 притона для их употребления, изъято более 500 кг запрещённых веществ.

Кроме того, по словам Арсентьева, в регионе устойчиво сокращается количество имущественных преступлений: число краж сократилось на 16%, грабежей - на 26%.

"Если сравнивать наши результаты с итогами работы в других крупных регионах России, можно констатировать, что значение раскрываемости преступлений превышает средние значения по России", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Также на заседании была озвучена информация о профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Так, за 11 месяцев 2024 года в Нижегородской области зарегистрировано 12 350 таких преступлений. Почти 70% - это звонки от мошенников, 20% составляют мошенничества в сети Интернет, 10% – контактные мошенничества.

Подростковая преступность в регионе также снизилась: число преступивших закон несовершеннолетних сократилось на 9,8%.

За год проведено более 6,7 тысячи проверок торговых точек, реализующих алкоголь, на работников составлено 113 протоколов за нарушение правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 179 взрослых лиц, вовлекших несовершеннолетних в употребление алкоголя.