Мэрия Нижнего Новгорода направит 3,4 млн рублей на снос аварийного дома в Сормове Общество

Администрация Нижнего Новгорода направит 3,4 млн рублей на снос аварийного многоквартирного дома № 4 литера А по улице Беломорской в Сормовском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Сормовского района. Подрядную организацию для сноса дома выберут на аукционе 27 декабря.

Двухэтажный каркасно-засыпной дом № 4, литера А по улице Беломорской был построен в 1930 году. В нем расположено 12 жилых помещений.

Аварийный дом должны снести до 5 мая 2025 года.

Напомним, еще два аварийных дома снесут в Сормове за 5 млн рублей.