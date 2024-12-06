Мэрия Нижнего Новгорода направит 3,4 млн рублей на снос аварийного дома в Сормове

Администрация Нижнего Новгорода направит 3,4 млн рублей на снос аварийного многоквартирного дома № 4 литера А по улице Беломорской в Сормовском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает администрация Сормовского района. Подрядную организацию для сноса дома выберут на аукционе 27 декабря.
Двухэтажный каркасно-засыпной дом № 4, литера А по улице Беломорской был построен в 1930 году. В нем расположено 12 жилых помещений.
Аварийный дом должны снести до 5 мая 2025 года.
Напомним, еще два аварийных дома снесут в Сормове за 5 млн рублей.
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