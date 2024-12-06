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Культура и отдых

Написанный на щепках документ XIX века обнаружили в нижегородском архиве

19 декабря 2024 14:26  [34] Культура и отдых

Фото: комитет по делам архивов Нижегородской области

Эксперты обнаружили в центральном архиве Нижегородской области финансовые расписки, которые стали вещественными доказательствами в материалах уголовного дела 1895 года. Об этом сообщает комитет по делам архивов региона.

Уникальная "финансовая отчетность" была написана на древесных щепках.

По словам руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова, расписки были обнаружены, когда началась работа над краеведческим исследованием о старообрядческих поселениях на реке Керженец в Семеновском уезде.

"Я за время своей работы в архиве впервые вижу использование такого материала для документа. Это, конечно, не берестяные грамоты, но тоже очень интересно", - отметил Пудалов.

Уголовное дело, по которому обнаружили находку, было возбуждено в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Крестьяне села Святиц обвинялись в подделке финансовой отчетности.

Так, семеновский купец Афанасий Носов заказал у местного крестьянина Петра Хахина, который занимался деревообработкой, 47 пар коробок из дерева и написал расписку на щепке, сколько и за какую цену куплено товара. За эту партию с Хахиным расплатились, а тот позже принес еще одну расписку на щепе на оплату за короба, которые купец не заказывал. Началось судебное дело, в ходе которого выяснилось, что Петр Хахин сам сделал подложную расписку.

На двух документах сравнили почерк и убедились, что они отличаются. Крестьянина осудили и приговорили к 20 дням ареста в местной уездной тюрьме. Щепки с распиской сохранились в деле в качестве вещественного доказательства.

Напомним, лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Архивные документы Отчетность
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