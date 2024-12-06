Нижегородская ОЗС "Кулибин" – в пятерке лучших в России Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" вошла в пятерку самых привлекательных для инвесторов особых экономических зон в стране, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ежегодный рейтинг составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которая формирует такой рейтинг отмечает, что ОЗС "Кулибин" за год поднялась в рейтинге на 13 позиций и была особо отмечена в номинации "Динамично развивающаяся особая экономическая зона". Несмотря на то, что нижегородская ОЭЗ была создана только в 2020 году за это время она уже увеличила свои площади в 10 раз, а возрастающая активность инвесторов требует дальнейшего развития, подчеркнул губернатор. "Площадка развивается: продолжаем создание инфраструктуры, строим промышленно-производственные корпуса для будущих резидентов "под ключ", готовимся к строительству жилья для работников предприятий", - заключил свой пост глава региона.

Мы предложили экспертам оценить это достижение и высказать свое мнение о том, какую роль играют ОЗС в региональной экономике и какое влияние они могут оказать на развитие Нижегородской области.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Создание особых экономических зон – это мировая практика, призванная стимулировать инвестиционную привлекательность и инновационную деятельность. Россия только в начале процесса внедрения этих технологий и окончательные оценки их эффективности пока давать рано. Дело в том, что государство, предоставляет бизнесу, зарегистрированному ОЭЗ, практически полное освобождение от налогов и берет на себя значительные расходы по созданию инфраструктуры для него. Создавая такие преференции государство ожидает взрывного роста инноваций. Однако бизнес пока не оправдывает этих ожиданий. Отечественный инвестор рассматривает ОЭЗ как официальный инструмент оптимизации затрат и не более. Возможно, что так получилось потому, что государство проектировало эти зоны в расчете на приход иностранных инвесторов, уже владеющих инновационными технологиями. Вместе с тем стоит сказать, что определенные положительные эффекты у проекта создания особых экономических зон есть. Одним из самых главных результатов здесь можно считать создание новых рабочих мест. Кроме того, доходы от производств, зарегистрированных в ОЭЗ, продолжают расти и есть основания считать, что со временем они покроют расходы и недополученные доходы государства".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" отмечает комплексную работу властей региона по привлечению потенциальных инвесторов:

"О разнообразных рейтингах, и участии в них, написано и сказано уже немало. Зачастую, рейтинги вполне оправдано критикуют за субъективизм оценок и параметров, критерии и многое другое. Поэтому, казалось бы, попадание ОЭЗ "Кулибин" в пятерку лидеров - событие малозначительное и не имеющее особого смысла. Но… Современный бизнес устроен так, что выбор производственной площадки, места для реальных инвестиций - это довольно сложная и, формализованная, процедура. И "рейтинговое" место региона, и расположенных на его территории особых экономических зон, в перечне изучаемых компаниями требований занимает не последнее место. Это комплексная оценка, проведенная независимыми, сторонними экспертами, и именно в этом качестве учитывается возможными инвесторами. Особенно важно это для потенциальных иностранных инвесторов, которые чаще ориентируются на формальные критерии, такие как рейтинг.."

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Особая экономическая зона или свободная экономическая зона – выделенная территория с особым юридическим статусом относительно остальной части страны. Это подразумевает налоговые, таможенные, административные преференции для своих или иностранных бизнесменов. Государству интересно привлечение капиталов в ОЭЗ, развитие там передовых технологий в различных отраслях, в конечном итоге, формирование рынка новых рабочих мест (высокой квалификации) и получение инновационных продуктов. Думаю, что такой скорый рост рейтинга молодой ОЭЗ "КУЛИБИН" вызван динамикой развития региона в целом. Площадка, действительно, создана недавно и перспективы у нее есть, учитывая общие показатели промышленного, экономического и технологического потенциала Нижегородской области".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"ОЭЗ "Кулибин" появилась гораздо позднее нынешних лидеров рейтинга Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ "Липецка" и "Алабуги". Но за небольшой срок жизни "Кулибин" действительно превратился в заметное явление на инвестиционной карте России. Как минимум, по разнообразию заявленных проектов. Сейчас на сайте указано 35 компаний-резидентов. Если состоится (а оно, наверняка, состоится) присоединение "анклава" в 126 гектаров на берегу Волги на Бору, то 11 компаний уже готовы инвестировать туда около 20 миллиардов рублей.."

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода подчеркивает стратегический подход региональных властей к развитию ОЭЗ:

"Многие очень скептически относятся к рейтингам из-за субъективных критериев, но в случае с ОЭЗ "Кулибин", которая вошла в пятерку лучших в стране и признана самой динамично развивающейся – оценка абсолютно объективна и не вызывает никаких сомнений. Бизнес голосует рублем, и за ОЭЗ "Кулибин" красноречивее всего говорят цифры - В 2023 году территория ОЭЗ увеличили в 10 раз до 724 га, сейчас это уже 36 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 100 млрд рублей".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"