Андрей Самсонов: "Рейтинг ОЭЗ важен для инвесторов" Бизнес

Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" вошла в пятерку самых привлекательных для инвесторов особых экономических зон в стране, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"О разнообразных рейтингах, и участии в них, написано и сказано уже немало. Зачастую, рейтинги вполне оправдано критикуют за субъективизм оценок и параметров, критерии и многое другое. Поэтому, казалось бы, попадание ОЭЗ "Кулибин" в пятерку лидеров - событие малозначительное и не имеющее особого смысла. Но…

Современный бизнес устроен так, что выбор производственной площадки, места для реальных инвестиций - это довольно сложная и, формализованная, процедура. И "рейтинговое" место региона, и расположенных на его территории особых экономических зон, в перечне изучаемых компаниями требований занимает не последнее место. Это комплексная оценка, проведенная независимыми, сторонними экспертами, и именно в этом качестве учитывается возможными инвесторами. Особенно важно это для потенциальных иностранных инвесторов, которые чаще ориентируются на формальные критерии, такие как рейтинг.

Не удивительно, что активность регионального правительства и губернатора Нижегородской области в последние годы выражено направлена на завоевание максимально высоких позиций в большинстве всевозможных рейтингов. Если суммировать все рейтинги, в которых в 2024 году Нижегородская область, Нижний Новгород или отдельные сферы деятельности (от ОЭЗ до комфортной городской среды) оказались в группе лидеров, то это уже вполне может служить комплексной и независимой оценкой работы региональных властей".